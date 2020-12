Als zuvor letzte Fahrerin von Swiss-Ski hatte am 20. Januar 2002 die Adelbodnerin Marlies Oester in Berchtesgaden in dieser Disziplin triumphiert.

Michelle Gisin, die im zweiten Durchgang vom zweiten Rang an die Spitze vorstiess, siegte vor der Österreicherin Katharina Liensberger und der nach dem ersten Lauf führenden Amerikanerin Mikaela Shiffrin.

Wendy Holdener, die in Levi zweimal Vierte geworden war, wurde Fünfte.