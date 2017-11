Der Duft von gegrillten Chicken Wings ist verlockend. Der Wind verteilt ihn über die zwei grossen Tribünen des Zielstadions. Die Amerikaner lieben die Hühnerflügel selbst am Pistenrand. So weit, so normal also.

Sonst ist in Killington nichts gewöhnlich an diesem Wochenende. Der Ort in den Bergen von Vermont hat 800 Einwohner. Nun sind fast 20 000 Menschen hier. Mit dem Auto sind sie in fünf Stunden aus New York angereist. Von Boston dauert die Fahrt drei Stunden. Viele brauchten sogar noch länger. «Neun Stunden», erzählt Kevin. «Wir sind aus Pittsburgh.» Er ist gekommen, um Mikaela Shiffrin fahren zu sehen.