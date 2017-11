Kalla und die routinierte Björgen, die am Samstag ihren 111. Weltcupsieg gefeiert hatte, waren quasi zeitgleich als Führende in das Handicap-Rennen über 10 km in der Skatingtechnik gestartet. Auf den letzten Kilometern lancierte die Schwedin einen langgezogenen Angriff und hatte Erfolg. Sie kam bei ihrem 10. Weltcupsieg 10 Sekunden vor Björgen ins Ziel.

Das beste Schweizer Resultat ging auf das Konto von Nathalie von Siebenthal. Die Bernerin war an 55. Stelle gestartet und kämpfte sich noch auf Position 30 vor. Zudem erzielte die Bernerin in der Tageswertung die sechstbeste Zeit.