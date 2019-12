Der 27-jährige Berner zog sich am Samstag beim Sturz in der Weltcup-Abfahrt von Bormio einen Teilriss des rechten Gesässmuskels zu, wie Untersuchungen am Montag in der Schweiz ergaben. Um eine Operation kommt Mani herum, er hat aber eine mehrwöchige Rehabilitationsphase vor sich.