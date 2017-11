Peter und seine drei Anschieber Alex Baumann, Simon Friedli und Martin Meier verloren auf den Sieger, den Deutschen Nico Walther, in den beiden Durchgängen zusammengezählt 37 Hundertstel. Vor einem Jahr hatte sich Rico Peter in Park City im 2. Rang klassiert.

Vor einer Woche in den ersten Rennen mit dem Zweierbob hatte Peter die Plätze 5 und 7 belegt. Im Vierer wird der beste Schweizer Bobpilot eigentlich stärker eingeschätzt. Mit den nicht einfachen Bedingungen in Park City fand sich Peter aber nicht zurecht. Um sich für die Olympischen Spiele in Pyeongchang zu qualifizieren, benötigt Peter zwei 8. Ränge.

Der zweite Schweizer Schlitten mit Pilot Beat Hefti klassierte sich mit einem Rückstand von 83 Hundertstel im 18. Rang. Die weiteren Podestplätze hinter Nico Walther belegten die beiden kanadischen Crews um Justin Kripps und Chris Spring.

Bei den Frauen fuhr Sabina Hafner im Zweier zusammen mit Rahel Rebsamen in den 17. Rang, mit einem Rückstand von 1,87 Sekunden auf die Siegerin Jamie Greubel Poser aus den USA.