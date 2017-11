Damit wird der 33-jährige Bayer auch die Olympischen Spiele in Pyeongchang im Februar verpassen.

"Ich habe leider keine so guten Neuigkeiten. Ich habe mir heute im Training in Amerika das Kreuzband im linken Knie gerissen. Das bedeutet für mich, dass die Saison gelaufen ist", sagte Neureuther in einem am Sonntag auf seiner Facebook-Seite veröffentlichten Video. Er werde am Montag nach Hause fliegen und sich dann einer Operation unterziehen.

Neureuther galt als grosse deutsche Medaillenhoffnung bei den Winterspielen in Südkorea. Zu Beginn des Olympia-Winters hatte er im ersten Weltcup-Slalom im finnischen Levi gleich einen Sieg eingefahren. Edelmetall an Olympischen Spielen hat der 13-fache Weltcupsieger bislang noch keines gewonnen.