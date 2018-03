Enttäuschung für den Olympia-Sieger. Die Schweiz scheidet im Teamevent beim Weltcup-Final in Are, Schweden, gegen den Gastgeber bereits in dern Viertelfinals aus. Denise Feierabend gegen Anna Swenn-Larsson, Ramon Zenhäusern gegen Mattias Hargin und Wendy Holdener gegen Frida Hansdotter verloren alle ihre Duelle.

Im danach unbedeutenden vierten Vergleich setzte sich schliesslich Luca Aerni gegen den Slalom-Olympiasieger André Myhrer durch. An den Winterspielen in Pyeongchang hatte die Schweiz im Team-Wettkampf Gold gewonnen. Zudem gewann Swiss-Ski den Mannschafts-Wettbewerb beim Weltcup-Finale ab 2014 dreimal in Folge. (SDA/sih)