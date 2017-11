In der Mixed-Staffel lösten Lena Häcki, Selina Gasparin, Jeremy Finello und Benjamin Weger mit dem 9. Rang das Olympia-Ticket in dieser Disziplin. Swiss Olympic verlangt eine Top-Ten-Klassierung für eine Teilnahme in Pyeongchang.

Das Schweizer Quartett liess sich durch einen miserablen Auftakt nicht entmutigen. Häcki musste beim ersten Liegendanschlag trotz drei Nachladern eine Strafrunde drehen. Danach machte sie ihren Fehler mit einem fehlerlosen Stehendschiessen gut und läutete gleich selbst die Aufholjagd ein. Selina Gasparin kämpfte sich auf den 10. Rang vor, Finello übergab als 9. an Schlussläufer Weger. Der Walliser behielt seine Nerven im Griff und leistete sich bei 10 Schüssen keinen Fehler. Er kam als Neunter ins Ziel und baute den Vorsprung auf den 11. Platz von zuvor 12 auf 50 Sekunden aus.

Die Mixed-Staffel gewann Norwegen vor Italien und Deutschland.