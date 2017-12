Natürlich sind erst zwei von neun Weltcupabfahrten absolviert. Doch nach dem Sieg in Lake Louise vor einer Woche und Rang zwei in Beaver Creek am Samstag führt der 30-Jährige die Disziplinenwertung mit 20 Punkten Vorsprung auf Aksel Lund Svindal an. Der Norweger siegte am Samstag vor Feuz und belegte Rang drei in Lake Louise.

Fakt ist: Feuz ist aktuell der schnellste Mann. In Beaver Creek fuhr er Bestzeit in drei Sektoren. Einzig im sehr flachen Startstück büsste er 40 Hundertstelsekunden auf Svindal ein, der davon 15 ins Ziel retten konnte. «Ich habe nicht grundsätzlich ein Problem mit Gleitabschnitten», sagt Feuz.

Die meisten Pisten liegen Beat Feuz

«Ich brauche aber Tempo bei der Einfahrt in die entsprechende Passage.» Sprich: Folgt das Flachstück nach dem Start, hat er Mühe. Mit Ausnahme der nächsten Abfahrt in Val Gardena in zwei Wochen, wo Feuz Rang acht als Bestresultat ausweist, geht es aber bei keinem Rennen mehr so lange so flach los.