Nevin Galmarini und Dario Caviezel belegten die Ränge 7 und 9. Nach ansprechenden Leistungen in der Qualifikation bedeutete spätestens der Viertelfinal Endstation. Alpin-Weltcup-Leader Galmarini, der zuletzt in Lackenhof triumphiert hatte, scheiterte in der zweiten K.o.-Runde am späteren Dritten, dem Italiener Maurizio Bormolini. Bereits nach dem ersten Lauf war für Caviezel Schluss.

Stellvertretend für die russische Dominanz in Bad Gastein standen die Männer. Der erst 17-jährige Dimitri Loginow gelangte durch den Finalsieg gegen Landsmann Andrej Sobolew zum ersten Weltcup-Sieg seiner Karriere, Dimitri Sarsembajew belegte den 4. Rang.

Auch im Frauenrennen, in dem die 21-jährige Deutsche Ramona Hofmeister ebenfalls zur Siegpremiere kam, standen mit Jekaterina Tudegeschewa (2.) und Natalja Sobolewa zwei Russinnen in den Top 4. Die Schweizerinnen verpassten die Achtelfinals allesamt, Patrizia Kummer als 17. um fünf Hundertstel am knappsten.

Die tschechische Weltcup-Führende Ester Ledecka fehlte im nicht-olympischen Parallelslalom, sie wechselte für dieses Wochenende wieder auf die Alpinski und startet im Weltcup in Bad Kleinkirchheim. "Bei Olympia in beiden Sparten dabei zu sein, ist mein grosser Traum", betonte das Multitalent.