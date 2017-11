Um in die Halbfinals vorzustossen, müssen Valentin Tanner, Peter De Cruz, Claudio Pätz und Benoît Schwarz voraussichtlich nur noch eines der verbleibenden drei Vorrundenspiele gewinnen. Am Dienstagabend treten sie gegen Österreich an, das bislang alle seine Spiele verloren hat.

Die Entscheidung im Match gegen die EM-Neulinge aus der Slowakei führten die Schweizer schon im 5. End herbei, in dem sie mit einem Viererhaus 6:1 in Führung gingen. Anstelle der Nummer 3 Claudio Pätz wurde erstmals Ersatzmann Dominik Märki eingesetzt. Er spielte das zweite Steinepaar, während Peter De Cruz an die dritte Position rückte.

Dominik Märki war Stammspieler der Genfer, als diese im April 2014 bei ihrem ersten grossen Einsatz WM-Bronze gewannen. Danach legte der Berner aus Ausbildungsgründen eine Pause ein. Nach dem Comeback wird er in dieser Saison das Team nicht nur an der EM als Ersatzspieler unterstützen, sondern auch im Februar an den Olympischen Spielen in Südkorea.