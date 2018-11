Der Schweizer Verband ist über den Unfalltod zutiefst bestürzt und erschüttert. "Die Swiss-Ski Familie ist in dieser schweren Zeit in Gedanken bei der Trauerfamilie. Wir sprechen ihr unser herzlichstes Beileid aus", so Markus Wolf, Geschäftsführer von Swiss-Ski.

Barandun gehörte dem A-Kader an und war in den Speed-Disziplinen einer der Hoffnungsträger. Er absolvierte 17 Rennen im Weltcup. Im Dezember 2017 erreichte er in der Kombination in Bormio mit Rang 9 sein bestes Resultat.

Update folgt...