Simon Ammann bot mit Flügen auf 130 und 139 m eine starke Vorstellung. Gregor Deschwanden und Andreas Schuler sprangen solid, einzig Killian Peier fiel mit 117,5 und 116 m etwas ab.

Die Klassierung der Schweizer hat keine Auswirkungen auf eine mögliche Olympia-Qualifikation. Um in Pyeonchang ein Team stellen zu dürfen, müssen mindestens drei Flieger die Einzelkriterien erfüllen. Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich am Sonntag. Alle vier Schweizer sind qualifiziert.

Die Norweger gewannen nach Wisla auch in Kuusamo das Teamspringen - vor Deutschland und Japan. Die sechstplatzierten Polen konnten nicht in den Kampf ums Podest eingreifen, da nur 7 statt 8 Sprünge in die Wertung kamen. Piotr Zyla durfte in Umgang eins wegen eines fehlerhaften Anzugs nicht über den Bakken. Der Österreicher Stefan Kraft steigerte den Schanzenrekord auf 147,5 m.