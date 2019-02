Die Amerikanerin Shiffrin, zuletzt in Kronplatz überlegen siegreich und im Disziplinen-Weltcup führend, liegt um 0,48 Sekunden vor ihrer ersten Verfolgerin, der Slowakin Petra Vlhova. Als Dritte folgt die Französin Tessa Worley (0,58 zurück). Alle anderen Fahrerinnen büssten auf dem vereisten Hang in Maribor mehr als eine Sekunde ein. Start zum Finaldurchgang ist um 13.00 Uhr.

Da die Italienerin Federica Brignone und die Deutsche Viktoria Rebensburg in Slowenien im ersten Durchgang ausschieden, spitzt sich der Kampf um die kleine Kristallkugel auf ein Duell zwischen Shiffrin und Worley zu. Ausstehend sind nach Maribor noch zwei Weltcup-Riesenslaloms.

Holdener mit bereits grossem Rückstand

Die Schwyzerin Wendy Holdener reihte sich als Neunte knapp in den ersten zehn ein. Die klar beste Schweizer Riesenslalom-Fahrerin dieses Winters büsste allerdings bereits 1,61 Sekunden auf Shiffrin ein. Andrea Ellenberger hatte beim letzten Riesenslalom in Kronplatz mit dem 11. Platz überrascht, was ihr das Ticket für die am kommenden Montag in Are beginnenden Weltmeisterschaften einbrachte. In Maribor verlor die Nidwaldnerin am Morgen fast vier Sekunden, was ihr als 29. ganz knapp noch für die Final-Teilnahme ausreichte.

Simone Wild nutzte ihre letzte Chance für die WM-Teilnahme wohl nicht. Die Zürcherin schied noch vor der ersten Zwischenzeit aus. Jasmina Suter (52.) und Aline Danioth (53.) verpassten die Qualifikation für die Top 30 deutlich.