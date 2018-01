Der 30-jährige Emmentaler setzte sich mit seinen Anschiebern Fabio Badraun, Martin Meier und Michael Kuonen 0,29 Sekunden vor dem ebenfalls weltcup-erprobten Amerikaner Justin Olsen durch.

Bracher hatte im Dezember 2017 mit dem Sieg beim Zweierbob-Weltcupdebüt in Winterberg und eine Woche später mit EM-Silber in Innsbruck für Schlagzeilen gesorgt. Er verzichtet an diesem Wochenende aber auf Einsätze in Altenberg, wo er im November im Europacup gestürzt war. Er wird kommende Woche in St. Moritz wieder im Weltcup starten.

Mit dem grossen Schlitten hatte Bracher vor knapp sechs Jahren in St. Moritz sein zuvor einziges Europacup-Rennen gewonnen.