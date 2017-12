Trotzdem: An der Heim-WM in St. Moritz im Februar galten Sie als Favorit in der Abfahrt. Die Schweizer Skifans erwarten nichts anders als den Sieg von Ihnen. Der Druck war immens. Sie blieben cool. Sie verwerteten den Penalty und gewannen Gold. Warum sind Sie so nervenstark?

Ich liebe grosse Rennen mit vielen Zuschauern. Ich liebe Rennen, in denen es um viel geht. Seit meiner Knieinfektion weiss ich, dass ich nicht mehr immer, aber jederzeit in wichtigen Rennen gut sein kann.

WM-Bronze 2015 in der Abfahrt in Beaver Creek hat mir ein erstes Mal die Bestätigung gegeben, dass dies so ist. Seither weiss ich, dass mich mein Gefühl nicht täuscht, dass an einem Tag, in einem einzigen Rennen alles möglich ist. WM-Gold in St. Moriz war die vorläufige Krönung meines neuen Weges.

Falls die Schweiz an der WM in Russland im Achtelfinal im Penaltyschiessen steht, sollte man trotzdem Beat Feuz einwechseln. Wer so cool mit Druck umgeht, der trifft vom Elfmeterpunkt auch mit links.

(lacht). Ich glaube wirklich, dass sich die Situationen nicht vergleichen lassen. An der WM in St. Moritz ging es im Rennen nur um mich. Es ging darum, ob ich eine Medaille gewinnen kann. In einem Fussball-Team geht es nicht nur um eine Person, es geht um ein Team, das von jedem Spieler abhängig ist.

Auch hinter Ihnen steht ein Team. Viele Trainer, ein Servicemann, ein Physiotherapeut und viele mehr …

Natürlich versuchen alle, das Beste für mich zu tun. Aber am Ende fahre ich ganze alleine den Berg runter. Ein Fussballteam hat vorher 120 Minuten gemeinsam gekämpft. Ich bin fürs Schlussergebnis ganz allein verantwortlich.