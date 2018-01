Drei Jahre später ist die Diskussion aktueller den je. Dies, nachdem zahlreiche Fahrer nach dem ersten Training in Kitzbühel die Piste scharf kritisierten. So sagte Beat Feuz: «Die Sprünge gehen viel zu weit. Man kann nicht die ganze Saison sagen, die Sicherheit gehe vor, und dann setzt man uns Fahrern eine solche Strecke vor.» Waldner reagierte: «Das Problem ist, dass wir im Weltcup keine professionellen Vorfahrer haben. Wir lassen Nachwuchsathleten starten, doch das sind nur Alibi-Tests, weil das Tempo viel langsamer ist.» Der Renndirektor ist überzeugt, dass «bessere» Vorfahrer bemerkt hätten, dass an den Sprüngen nochmals gearbeitet werden muss.

Zwei Schweizer Vorfahrer

In Kitzbühel kann sich jeder als Vorfahrer bewerben. Danach werden die Athleten ausgewählt, die vom lokalen Rennleiter Axel Naglich als «Streif-tauglich» taxiert wurden. Zwei Schweizer haben es geschafft: Martin Bless und Rolf Kryenbühl. Beide sind gute Skifahrer, beide sind schon nationale Skicross-Rennen gefahren, doch im alpinen Skisport sind sie unbekannt und nicht einmal Rennen auf der tiefsten FIS-Stufe gefahren.

Trifft Waldners Kritik also auch die Schweizer? Rennleiter Naglich sagte im «Blick»: «Bei allen anderen Weltcuprennen werden meistens Nachwuchsfahrer als Vorfahrer eingesetzt. Aber wir erhalten für diese Rolle praktisch nie solche Talente, weil ihre Trainer Angst haben, dass sich ihre Zukunftshoffnungen auf dieser Piste schwer verletzen. Deshalb sind wir auf sehr gute Hobbyfahrer wie Rolf und Martin angewiesen.»