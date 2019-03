Angeführt vom vierfachen WM-Silbermedaillengewinner Alexander Bolschunow feierten die russischen Langläufer am Holmenkollen einen Vierfach-Triumph. Bester Norweger war Martin Johnsrud Sundby als Sechster.

In Abwesenheit von Vorjahressieger Dario Cologna liefen die beiden Schweizer Ueli Schnider (23.) und Jonas Baumann (30.) in die Weltcup-Punkte. Im letzten Jahr war in Oslo in der Skating-Technik gelaufen worden. Diesmal startet Cologna wie zum Beispiel auch die Franzosen am Sonntag den Engadin Skimarathon.