Viertelfinal-Out für Cologna und Van der Graaff

Das Minimalziel erreichte Dario Cologna mit der Qualifikation für die Sprint-Viertelfinals im klassischen Stil im Val di Fiemme, mehr aber auch nicht. Als 29. holte er nur vier Bonussekunden, und weil einige der direkten Konkurrenten wie Sjur Röthe oder Iivo Niskanen überraschend sogar die Halbfinals erreichten, konnte er seine Position im Gesamtklassement nicht verbessern.

Cologna nimmt den Aufstieg auf die Alpe Cermis, der erstmals als Massenstartrennen ausgetragen wird, als Gesamt-Zehnter mit einer knappen Minute Rückstand auf den viertplatzierten Paal Golberg in Angriff. Das Podest war schon länger kein Thema mehr; um den Gesamtsieg liefern sich der norwegische Titelverteidiger Johannes Hösflot Klaebo, der mit dem Tagessieg wieder die Führung übernahm sowie die Russen Alexander Bolschunow (1 Sekunde zurück) und Sergej Ustjugow (15 Sekunden zurück) einen Sekunden-Krimi. Der als starker "Bergsteiger" bekannte Ustjugow dürfte die besten Karten auf den zweiten Gesamtsieg nach 2017 in der Hand halten.

Tagespodest im Visier

Auch Dario Cologna hat aber am Sonntag noch Ziele. Der vierfache Toursieger strebt einen Podestplatz im Tagesklassement an. "Der Massenstart führt sicher zu einem viel hektischeren Rennen, es wird wichtig sein, in einer guten Position zu sein, wenn es in den Aufstieg geht", erklärte der 33-jährige Bündner nach dem Sprint. "Der Kampf um den Tagessieg ist so aber sicher interessanter." Er glaubt auch nicht, dass Klaebo, Bolschunow und Ustjugow zu den Schnellsten gehören werden. "Es gilt andere zu schlagen. Am liebsten ist mir natürlich immer das Podest als Ziel."

Allerdings nicht in einem Sprint wie am Samstag. Da galt es für Cologna nicht zuletzt auch, etwas Energie für den Sonntag zu sparen. "Ich hatte im Prolog ein gutes Gefühl und habe ja gut kalkuliert", meinte er lachend. So gut, dass er die Qualifikation für die Viertelfinals um drei Hundertstel schaffte. Im Viertelfinal reihte sich der Münstertaler dann bewusst in den hinteren Positionen ein, weil "es auf dieser Strecke fast unmöglich ist, vorne wegzulaufen". Auf der Zielgerade fehlte Cologna die nötige Sprintstärke, um noch an Konkurrenten vorbeizuziehen. Das gleiche gilt für Ueli Schnider, der als 24. bester Schweizer und damit ziemlich zufrieden war.

Ob Cologna nun auf der Alpe Cermis noch einen Podestplatz in der Tageswertung herausholen könne, sei schwierig zu beurteilen. Er gab sich aber durchaus zuversichtlich. "Ich bin hier meist gut bergauf gekommen", stellte er fest. Gleichzeitig warnte er auch: "Es gibt sicher ein paar Spezialisten, die noch einiges leichter sind als ich." Entscheidend dürfte sein, wer die Strapazen mit sieben Rennen in neun Tagen am besten verkraftet hat.

Auch Van der Graaff im Viertelfinal out

Der Sprint der Frauen führte beim Sieg von Anamarija Lampic zu einem Zusammenschluss im Tour-de-Ski-Klassement. Mit Therese Johaug, Ingvild Flugstad Östberg, Natalia Neprjajewa und Astrid Uhrenholdt Jacobsen liegen nun vier Läuferinnen innerhalb von 20 Sekunden. Das Leichtgewicht Johaug bleibt aber mit Blick auf den Anstieg zur Alpe Cermis die Tour-Favoritin.

Laurien van der Graaff, die Nummer 15 des Prologs, erhielt 10 Sekunden gutgeschrieben. Die Davoserin erwischte eine starke Viertelfinal-Serie. Den Halbfinal-Vorstoss verpasste sie im Direktduell um den 2. Rang gegen Ingvild Flugstad Östberg bloss um einen Zehntel.