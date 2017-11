Einzig die im Nordosten der USA vom Heimpublikum kräftig unterstützte Amerikanerin Mikaela Shiffrin konnte einigermassen mit Viktoria Rebensburg mithalten. Dank einem starken Endspurt kam sie noch bis auf 0,26 Sekunden an die Deutsche heran.

Der Rest des Feldes büsste mehr als eine halbe Sekunde ein. Die Italienerin Manuela Mölgg, die in Sölden bei Halbzeit geführt hatte, fing sich als Dritte bereits einen Rückstand von 57 Hundertsteln ein. Die Französin Tessa Worley, die Weltmeisterin und Vorjahressiegerin in Killington, büsste als Fünfte schon 0,75 Sekunden ein.

Noch einiges mehr an Rückstand kassierten die Schweizerinnen, die vor allem im Steilhang viel Zeit liegen liessen. Die beste des Schweizer Quartetts war Lara Gut. Die Tessinerin, vier Wochen zuvor in Sölden noch ausgeschieden, belegt Zwischenrang 12, mit allerdings bereits 1,70 Sekunden Rückstand.

Ihre Teamkolleginnen folgen über zwei Sekunden zurück. Wendy Holdener, die in Sölden als Sechste erstmals in einem Riesenslalom in die Top 10 gefahren war, musste sich mit Rang 17 bescheiden. Die Schwyzerin klassierte sich (nach 30 Fahrerinnen) unmittelbar vor Mélanie Meillard, die in Sölden Halbzeit-Siebente war, bevor sie im zweiten Lauf ausschied. Simone Wild, die nach einer Knochenprellung ihr Comeback gab, liegt nach 38 Fahrerinnen auf Platz 26.