Vlhova führt vor Shiffrin - Gisin/Holdener auf Plätzen 4 und 5

Michelle Gisin und Wendy Holdener greifen das Podest von den Positionen 4 und 5 an. Der zweite Lauf beginnt um 13.15 Uhr.

Beim Slalom-Auftakt der Frauen im hohen Norden deutet alles darauf hin, dass die Siegerin zwischen den kurz gesteckten Stangen zum 27. Mal in Folge Shiffrin oder Vlhova heissen wird. Shiffrin vermochte im ersten Lauf als einzige Fahrerin mit Vlhova mitzuhalten. Ihre Hypothek auf die slowakische Disziplinensiegerin der Vorsaison beträgt 15 Hundertstel.

Gisin und Holdener büssten bereits mehr als eine Sekunde auf die Führende ein. Die drittplatzierte Österreicherin Katharina Liensberger liegt etwas mehr als eine halbe Sekunde vor den beiden Schweizerinnen.

Mélanie Meillard glückte ein ordentliches Comeback. Die 22-Jährige, die ihre Probleme nach der schweren Knieverletzung in den Griff bekommen hat, reihte sich mit Startnummer 32 im 15. Rang ein, rund eine halbe Sekunde hinter Gisin und Holdener. Nicole Good, Carole Bissig und Camille Rast schafften es nicht in den zweiten Durchgang.

Anders als bei vielen anderen Weltcup-Stationen in diesem Winter ist in Levi eine begrenzte Anzahl Zuschauer zugelassen. Dank Snowfarming präsentiert sich die Piste in einem guten Zustand, obwohl der Schnee auch im Norden Finnlands knapp ist. Die ersten zwei der neun Slaloms der Saison finden ohne schwedische Beteiligung statt. Nach einem Corona-Fall im Trainerstaff wurde das komplette Team der Skandinavierinnen in Quarantäne geschickt.