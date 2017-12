Ihre zuvor beste Platzierung hatte Von Siebenthal vor einem Jahr ebenfalls in Davos als Sechste über 15 km Skating herausgelaufen. "Ich bin zufrieden", erklärte die 24-Jährige nach dem Rennen. "Die erste Runde war besser als die zweite, aber ich konnte es nicht durchziehen." Sie sei jedoch froh, dass sie den 5. Platz halten konnte. "Wenn es noch länger gegangen wäre, wäre ich weiter zurückgefallen." Sie habe immerhin gesehen, dass an einem super Tag noch mehr möglich sei.

Während des Wettkampfs kamen beim einen oder anderen Beobachter unweigerlich Erinnerungen an den Namen von Evi Kratzer hoch, die vor mehr als 30 Jahren für den letzten Podestplatz einer Schweizerin in einem Distanzrennen verantwortlich gezeichnet hatte. Was war geschehen? Von Siebenthal, die vor dem Rennen wiederholt betont hatte, den Wettkampf kontrolliert und dosiert angehen zu müssen, hielt nach der ersten Runde, bei der 5-km-Marke, die Bestzeit - mit einer Marge von zwei Sekunden auf die spätere Siegerin Ingvild Flugstad Östberg.

Östberg wiederholte derweil ihren Sieg von Davos aus dem Vorjahr und feierte ihren achten Weltcuperfolg im Einzel, den ersten in dieser Saison. Den norwegischen Doppelsieg perfekt machte Ragnhild Haga, die sich in der zweiten Streckenhälfte vom 7. auf den 2. Platz verbesserte. Dritte wurde die Finnin Krista Pärmäkoski.

Die Saison-Dominatorin Charlotte Kalla und die sechsfache Olympiasiegerin Marit Björgen mussten sich mit den Rängen 8 und 9 begnügen. Die zweitbeste Schweizerin Nadine Fähndrich verpasste als 27. die Olympia-Limite knapp.