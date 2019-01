Die 34-jährige Amerikanerin kündigte auf Instagram an, bei den Speed-Rennen in St. Anton zu starten. In Österreich stehen am Samstag eine Abfahrt und am Sonntag ein Super-G an.

Vonn hatte sich im November im Training eine Knieverletzung zugezogen. Mit derzeit 82 Weltcup-Siegen fehlen ihr noch vier Erfolge zum Rekord des Schweden Ingemar Stenmark, den sie unbedingt noch einholen will.