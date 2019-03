Weger konnte trotz zwei fehlerfreien Schiessen nicht in den Kampf um die Medaillen eingreifen. Der 29-jährige Oberwalliser egalisierte mit dem 10. Platz sein bestes WM-Resultat und startet am Sonntag mit einer guten Ausgangslage in den Verfolgungs-Wettkampf. Er riskierte im Schiessstand nicht alles und liess sich entsprechend etwas (zu) viel Zeit. Auch läuferisch hielt Weger nicht ganz mit den Podestaspiranten mit.

Auch Jeremy Finello (32.), Martin Jäger (45.) und Serafin Wiestner (46.) qualifizierten sich für die Verfolgung der besten 60.

Weltcup-Dominator Johannes Thingnes Bö gewann Gold, obwohl er im Gegensatz zu den folgenden sieben Athleten eine Strafrunde absolvieren musste. In der Loipe war der Norweger, der seinen insgesamt fünften WM-Titel holte, aber eine Klasse für sich. Dahinter sicherte sich der Russe Alexander Loginow Silber, der Franzose Quentin Fillon Maillet Bronze.