Die 43-Jährige aus Winnipeg gewann an den Titelkämpfen in der kanadischen Provinz Ontario den packenden und auf hohem Niveau geführten Final gegen die frischen Olympiasiegerinnen aus Schweden um Skip Anna Hasselborg 7:6 nach Zusatz-End.

Mit ihren langjährigen Mitstreiterinnen Dawn McEwen, Jill Officer und Kaitlyn Lawes verdiente sich Jones den Titel vollauf, denn das Quartett hatte alle seine 14 Partien des WM-Turniers für sich entschieden - zwölf in der Round Robin, zwei weitere im Halbfinal (9:7 gegen die USA) und im Final.

Besonders erfolgreich war die Saison für Kaitlyn Lawes auf der dritten Position. Die 29-Jährige hatte vor gut einem Monat an den Winterspielen in Südkorea zusammen mit John Morris Gold in der neuen Olympia-Disziplin Mixed-Doppel gewonnen. Dies mit einem Sieg im Final gegen das Schweizer Tandem Jenny Perret/Martin Rios.

Anna Hasselborg hätte als zweiter weiblicher Skip Olympia-Gold und WM-Gold in der gleichen Saison und innerhalb weniger Wochen gewinnen können. Nur ihrer Landsfrau Anette Norberg (2006) war dies schon geglückt.

Jennifer Jones wiederum ist nach ihrer früh verstorbenen Landsfrau Sandra Schmirler und Anette Norberg nunmehr die dritte Teamchefin, sie sowohl bei Olympia als an Weltmeisterschaften triumphiert.