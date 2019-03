Einzig Viktoria Rebensburg konnte den Rückstand auf Vlhova auf unter einer Sekunde halten. 48 Hundertstel verlor die Deutsche auf die Slowakin. Vor acht Jahren gewann Rebensburg den bisher letzten Weltcup-Riesenslalom in Spindlermühle, wie der unmittelbar an der Grenze Polens gelegene Ort im Norden Tschechiens zu deutsch heisst. Die Italienerin Federica Brignone büsste als Dritte bereits 1,09 Sekunden auf die Bestzeit ein.

Mikaela Shiffrin liegt bei Halbzeit an vierter Stelle, mit allerdings bereits 1,33 Sekunden Rückstand. Die Amerikanerin, die bereits in diesem zweitletzten Riesenslalom des Winters die Disziplinenwertung ein erstes Mal gewinnen kann, braucht indes einen Traumlauf, um das Rennen allenfalls noch zu gewinnen.

Wahrscheinlicher scheint, dass Petra Vlhova ihren fünften Saisonsieg feiern wird. Denn die Slowakin legte trotz ihrer Überlegenheit keinen fehlerfreien Lauf hin. Bei der ersten Zwischenzeit lag sie sechs Zehntel hinter Rebensburg, doch dann war sie eine Klasse für sich.

Die Schweizerinnen dürften schon vor dem zweiten Lauf geschlagen sein. Wendy Holdener tat sich auf der weichen Unterlage schwer und verlor 2,39 Sekunden auf Vlhova. Dies reichte lediglich für den 11. Zwischenrang. Die Nidwaldnerin Andrea Ellenberger, an der WM in Are als Zehnte die beste Schweizerin im Riesenslalom, schaffte es nicht in die Top 20, derweil Lara Gut-Behrami komplett enttäuschte und sich mit fast viereinhalb Sekunden Rückstand nicht für den zweiten Lauf qualifizierte. Dafür schafften mit hohen Nummern Lindy Etzensperger und Camille Rast den Vorstoss in den zweiten Lauf.