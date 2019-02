Im Weltcup wartet Wendy Holdener noch immer auf ihren ersten Sieg im Slalom, nach nunmehr schon 20 Platzierungen auf dem Podium. Doch in Are liegt die Innerschweizerin nicht nur auf Medaillenkurs, sondern sie schuf sich auch die beste Ausgangslage im Kampf um Gold. Es wäre ihr drittes an diesen Titelkämpfen, nach den Siegen in der Kombination und im Team-Wettkampf. Allerdings ist ihre Reserve sehr klein. Ein halbes Dutzend Fahrerinnen liegt bei Halbzeit nur 56 Hundertstel auseinander.

Am nächsten kam der Schweizerin die Schwedin Anna Swenn Larsson, die 11 Hundertstel zurückliegt. Dahinter lauert bereits die Top-Favoritin aus den USA. Mikaela Shiffrin, die in diesem Winter sechs der bisher sieben Weltcup-Slaloms gewann und in ihrer stärksten Disziplin den vierten WM-Titel in Folge anstrebt, büsste 15 Hundertstel ein.

Auch die Österreicherin Katharina Liensberger verlor mit ihren 0,27 Sekunden Rückstand nur wenig, derweil mit der Slowakin Petra Vlhova die Nummer 2 des Slaloms doch schon 47 Hundertstel zurückliegt. In Flachau war Vlhova das Kunststück gelungen, Shiffrin hinter sich zu lassen, doch auf der weichen Piste in Are fand sie lange nicht in den Rhythmus. Zumindest Medaillenchancen besitzt zudem die Schwedin Frida Hansdotter (0,56 Sekunden Rückstand), die aktuelle Olympiasiegerin.

Wendy Holdener führte das Feld bei Halbzeit erst zweimal an. Im März 2017 beim Weltcup-Slalom in Squaw Valley schied sie dann im zweiten Lauf aus, und im vergangenen Winter beim Olympia-Slalom in Südkorea lag die 25-jährige Schweizerin zwei Zehntel vor Hansdotter, die sie schliesslich noch auf Platz 2 verwies. Dementsprechend vorsichtig schätzt Holdener auch ihre Möglichkeiten ein: "Ich fühle mich derzeit wohl, aber es ist noch alles offen."

Für die Fahrerinnen mit höheren Nummern wurde die Aufgabe zunehmend unlösbar. Die Urnerin Aline Danioth (mit Nummer 17 gestartet) klassierte sich mit über drei Sekunden ausserhalb der Top 15. Die Walliserin Elena Stoffel (Nummer 29) schied aus.