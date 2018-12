Dies teilten die Veranstalter am Sonntagmorgen kurz vor dem geplanten Start zum ersten Lauf mit. Ein Ersatzort und - termin für das Rennen steht noch nicht fest.

Vor dem Männer-Slalom mussten in Val d'Isère wegen Schneemangels bereits die für das kommende Wochenende vorgesehenen Speedrennen der Frauen, eine Abfahrt und ein Super-G, abgesagt werden. Diese werden stattdessen am 18./19. Dezember in Gröden ausgetragen.

Das einzige Rennen heuer in Val d'Isère, den Riesenslalom vom Samstag, hat Marcel Hirscher gewonnen.