Die Obwaldnerin Priska Nufer, welche die Nomination für die Olympischen Spiele knapp verpasst hatte, errang in Crans-Montana ihren ersten Sieg auf Stufe Europacup. Die 26-Jährige aus Alpnach gewann die zweite der beiden am Dienstag angesetzten Abfahrten. Im ersten Rennen hatte Nufer Platz 3 belegt.

Der Bündner Thomas Tumler, der in Pyeongchang bei seinem einzigen Olympia-Einsatz nicht hatte brillieren können (26. im Super-G), feierte in St. Moritz seinen dritten Sieg auf zweithöchster Stufe. Er gewann den Riesenslalom mit fünf Hundertsteln Vorsprung auf seinen Nidwaldner Teamkollegen Marco Odermatt, den Junioren-Weltmeister. Tumlers letzte Europacup-Erfolge liegen schon eine geraume Zeit zurück. Vor fünf Jahren gewann er in Sotschi ebenfalls einen Riesenslalom, eine Saison später entschied er in Val d'Isère einen Super-G für sich.