Den Tagessieg nach 183 km in Serre-Chevalier sicherte sich der Slowene Primoz Roglic. Der ehemalige Skispringer, der im April das Zeitfahren an der Tour de Romandie gewonnen hatte, gehörte einer ursprünglich knapp 30-köpfigen Fluchtgruppe an, und schüttelte am letzten Anstieg zum Galibier - mit 2642 Metern über Meer das Dach der diesjährigen Tour - seine Mitstreiter ab.

Zu den aktivsten Fahrer des Tages zählte auch der Schweizer Mathias Frank. Der 30-jährige Luzerner vom Team AG2R gehörte ebenfalls der Fuchtgruppe an, die sich eine halbe Stunde nach Rennbeginn abgesetzt hatte. Frank hielt im letzten Anstieg zum Galibier lange mit der Spitze mit und wurde letztendlich Elfter. Damit verbesserte er sich in der Gesamtwertung auf um 16 Positionen auf Platz 19.