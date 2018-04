TV-Quoten rasseln in den Keller

Das ist in Köln nicht anders. «Das ist so eine Hassliebe», betont Max Eberl, seit 19 Jahren in Diensten des Kölner Erzrivalen Borussia Mönchengladbach. Und gesteht wehmütig: «Aber ich würde die Derbys schon gerne auch im nächsten Jahr spielen.»

Auch die Fernsehmacher sehen die finsteren Wolken über Köln und Hamburg mit Unbehagen. Beide Mannschaften waren stets Quotenbringer. Der HSV hat die viertbeste Resonanz bei Übertragungen im Pay-TV-Sender Sky (650'000 im Schnitt), der 1. FC Köln ist die Nummer fünf (600'000) im Feld der 18 Bundesligisten. Nur Bayern, Dortmund und Schalke sind noch grössere Zugpferde.

Die Traditionsklubs können also noch so grausam spielen – die Fans wollen es sehen. Der drohende Abstieg der beiden sei, wie es bei «Sky» heisst, «auch für uns bedauerlich». Der Sender versucht sogar, Trost zu spenden: Die Zuschauer, heisst es, könnten «nur bei Sky noch immer alle Spiele ihres Vereins in der 2. Bundesliga live sehen». Was wohl ein Plädoyer sein soll für: Ihr Enttäuschten an Elbe und Rhein, kündigt eure Abos nicht!