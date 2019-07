Es ist schon nach 22.30 Uhr, als Lukas Frick anruft. «Sorry, ich bin gerade in Tampa und mitten im Sommertraining», sagt der Verteidiger des HC Lausanne. Der 24-Jährige aus Züberwangen bereitet sich in Florida auf die Saison vor. Trainiert wird er unter anderem von Dimitri Afanassenkow, dem persönlichen Coach von NHL-Star Nikita Kutscherow. In den fünf Wochen stehen jeweils am Morgen zwei Trainingseinheiten an – eine im Kraftraum, eine auf dem Eis. «Nachmittags und am Wochenende habe ich frei», so Frick.

Frei haben – ein rares Gut im Leben eines Eishockeyprofis. Am 4. April scheiterte Lausanne im Playoff-Halbfinal an Zug. «Am Wochenende nach dem Aus waren wir als Team unterwegs, da war der Frust gross», so Frick. Was eigentlich das Saisonende hätte markieren sollen, war für den Ostschweizer eine Art Initialzündung für die kommenden Wochen und Monate. Es folgten die abschliessenden Velotests in Lausanne und ein paar freie Tage bei der Familie zu Hause in der Ostschweiz. «Da wusste ich aber schon, dass ich für das Nationalteam aufgeboten werde. Also ging es darum, die kurze Zeit zu nutzen, um mich mit Familie und Freunden zu treffen.»

Ein Puck als Andenken

Es folgten drei Wochen Vorbereitung mit der Nationalmannschaft auf die WM in der Slowakei. Besteht nach einer langen Saison nicht die Gefahr eines Lagerkollers? «Ich finde es gut, wenn wir schon lange vor einer WM zusammen sind. Du siehst andere Leute und musst dich an ein neues Spielsystem gewöhnen. Das ist eine willkommene Abwechslung», so Frick. Eine Woche verbrachte das Team in Russland, zwei in der Schweiz. Total sechs Testspiele standen auf dem Programm.

Zwischen dem Ende der Vorbereitung und dem Abflug in die Slowakei blieben drei freie Tage. Frick sagt: