So sorgen die regionalen Spitzenmannschaften dafür, dass die Coronaisolation dem Teamgeist nicht schadet

Anfang des Jahres hätte noch keiner gedacht, dass die Saison so enden wird. Seit Mitte März befindet sich die Schweiz im Lockdown und auch viele andere Länder sind teilweise oder ganz unter Quarantäne gestellt. Viele Sportler haben deshalb von heute auf morgen einfach nichts mehr zu tun. Olivier Schäublin, Sportchef beim EHC Basel, erklärt: «Für Profisportler ist es wirklich eine grosse Umstellung. Sie können nicht auf dem Eis oder dem Platz trainieren, müssen sich aber trotzdem so fit halten, dass es in wenigen Tagen oder Wochen wieder weitergehen könnte.»

Aber nicht nur die Sache mit der Formerhaltung ist ein Problem. Gerade in Teamsportarten ist es sehr wichtig, dass die Mannschaft gut funktioniert. Dieser Teamspirit kann Spiele entscheiden. Normalerweise sehen sich die Mannschaften mehrmals pro Woche mehrere Stunden. Doch jetzt ist das schon seit drei Wochen nicht mehr möglich.

Funkstille herrscht dank Whatsapp, Instagram und Co. natürlich nicht. Das bestätigt auch Maurus Basler, der linke Flügelspieler von den Handballern des RTV Basel: «Wir haben trotzdem regelmässigen Kontakt via Whatsapp oder Telefon. Es ist ja nicht so, dass wir während der Saison nur in der Halle Zeit zusammen verbringen, sondern auch neben dem Feld gute Freunde sind.» Aber das Gleiche ist es natürlich trotzdem nicht.

Während es bei den Handballern und den Fussballern momentan eigentlich im Saisonfinale um die Wurst gehen würde, hätten andere Vereine in der Nordwestschweiz jetzt so oder so entspanntere Tage. Volleyball, Eishockey und Unihockey pausieren normalerweise bereits ab April. Patrick Mendelin, Sportchef von Unihockey Basel Regio, sagt stellvertretend: «Da bei uns die Saison auch planmässig für einige Teams bereits beendet war beziehungsweise kurz bevorstand, ist bei uns aktuell sowieso Saisonpause und eine ruhigere Zeit.»