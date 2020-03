Ein Trio mit Biss und Muskelkraft für den EHC Olten

Mit Daniel Carbis stösst ein routinierter Swiss-League-Stürmer zu den Powermäusen. Der 31-jährige Davoser bestritt für Langenthal und La Chaux-de-Fonds über 500 Spiele in der zweithöchsten Spielklasse und erzielte dabei über 300 Skorerpunkte. In der aktuellen Saison – seiner fünften für den HC La Chaux-de-Fonds – kam der Flügelstürmer in 42 Spielen für die Neuenburger auf 36 Skorerpunkte, darunter 18 Tore. ­EHCO-Sportchef Marc Grieder: «Ich erhoffe mir von ihm Durchschlagskraft. Er ist ein Spieler, der dort hingeht, wo es wehtut und der auch dem Gegner unter die Haut gehen kann.»