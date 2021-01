Fünf Gründe für den Aufschwung: Deshalb läuft es beim EHCO wieder

Mitte Dezember blies man im EHCO-Land Trübsal. Nach zwei niederschmetternden Auswärtsniederlagen in Kloten (0:6) und Visp (1:4) musste man sich die Frage stellen, ob diese Mannschaft wirklichen zu den besten Teams der Swiss League gezählt werden darf. Nun: Sie strafte in der Folge ihre Kritiker Lügen und bewies zuletzt beim 5:1-Sieg gegen Leader Kloten, wozu sie in der Lage ist, wenn alle Spieler ihren Job erledigen. Fünf Gründe für den Aufschwung:

Die Leader

EHCO-Headcoach Fredrik Söderström wird nicht müde zu betonen, dass in engen Partien und kritischen Situationen die designierten Leader das Heft in die Hand nehmen und mit gutem Beispiel voran müssen. Diese Rolle haben sie im vergangenen Monat erfüllt. Allen voran Garry Nunn, der in den letzten 13 Spielen ebenso oft ins gegnerische Tor getroffen hat. Oder Jewgeni Schirjajew, der in derselben Zeitspanne mit jeweils acht Toren und acht Assists in der Offensive viel Dynamik zeigte. Auch Spieler wie Leonardo Fuhrer oder Silvan Wyss machten einen Schritt nach vorne.