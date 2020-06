Schon wieder Langenthal! - Lospech für den EHC Olten

So hat man sich das beim EHC Olten nicht vorgestellt: Die Auslosung der ersten Cup-Runde bescherte den Oltnern ausgerechnet den Erzrivalen Langenthal als Gegner - und das erst noch auswärts. Von allen möglichen Gegnern (Basel, Thun, Huttwil, Raron) war die Mannschaft, gegen die man vor vier Monaten sang- und kanglos aus den Playoffs ausgeschieden war, die sportlich am wenigsten vorteilhafte. Nun hats nicht mal für ein Heimspiel gereicht - was wenigstens ein kleines finanzielles Trostpflaster gewesen wäre.

Bevor die Mannschaft von Headcoach Fredrik Söderström gegen die Langenthaler zum Cup-Duell antritt, hat sie - sofern es die Coronasituation zulässt - bereits acht Testspiele in den Beinen. Zweimal trifft der EHCO dabei auf Lugano. Dazu testet der EHCO mit den SCL Tigers und Ambri gegen zwei weitere Teams aus der National League.

Das komplette Programm:

Montag, 3. August Start Eistraining

Freitag, 14. August, 19.30 Uhr | Testspiel: SCL Tigers – EHCO

Samstag, 15. August, 17.00 Uhr | Testspiel: HC Lugano – EHCO

Dienstag, 18. August, 19.30 Uhr | Testspiel: HC Thurgau – EHCO

Freitag, 21. August, 19.30 Uhr | Testspiel: EHCO – Dornbirn Bulldogs

Dienstag, 25. August, 19.30 Uhr | Testspiel: EHCO – HC Ajoie

Dienstag, 1. September, 19.30 Uhr | Testspiel: EHCO – HC Lugano

Freitag, 4. September, 19.30 Uhr | Testspiel: EHCO – EHC Kloten

Dienstag, 8. September, 19.00 Uhr | Testspiel: EHCO – HC Ambri-Piotta

Wichtig: Natürlich muss wegen der Coronakrise hinter alle Termine ein Fragezeichen gesetzt werden. Sollte etwa der Meisterschaftsstart nach hinten verschoben werden müssen, würden auch die Testspiele an anderen Daten stattfinden. Noch ist auch nicht klar, ob und wie viele Zuschauer an den Testspielen zugelassen sein werden.