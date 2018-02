Lara Gut und Michelle Gisin sind für das Rennen in der Nacht auf Freitag erwartungsgemäss gesetzt. Von Flury, Suter und Hählen ist im zweiten Training in der Nacht auf Montag (3.00 Uhr Schweizer Zeit) ein Platz in den Top 8 gefordert.

Erfüllen alle drei diese Vorgabe, gibt die bessere Platzierung den Ausschlag. Wird sie nicht erreicht, entscheidet das Trainerurteil.