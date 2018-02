Unter anderen landeten am Freitag nach einem Nachtflug das Eishockey-Nationalteam der Frauen sowie einzelne Biathleten und Freestyle-Athleten in Seoul.

Die Eishockeyanerinnen dislozierten von der koreanischen Hauptstadt allerdings noch nicht in die Region Pyeongchang, sondern in das in der Nähe von Seoul gelegene Goyang. Dort werden sie sich - wie ab dem kommenden Donnerstag auch ihre männlichen Eishockey-Kollegen - auf das olympische Turnier vorbereiten. Am Sonntag gegen die vierfachen Olympiasiegerinnen aus Kanada und am Dienstag gegen die Finninnen bestreiten die Schweizerinnen noch zwei Testspiele.

Konfrontiert wurden die ersten Ankömmlinge bei eisigem Wind mit Temperaturen von gefühlten minus 30 Grad Celsius. Den Wetterprognosen nach soll es in den kommenden Tagen aber ein wenig "milder" werden.