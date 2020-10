2. LIGA: Altin Osmani führt Dardania mit drei Toren zum Sieg gegen Reinach

Den Auftakt machte Andreas Schöne, der in der 9. Minute für Reinach zum 1:0 traf. Gleichstand war in der 12. Minute hergestellt: Altin Osmani traf für Dardania. Das Tor von Giuseppe Conserva in der 23. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Reinach.

Der Ausgleich für Dardania fiel in der 52. Minute (Altin Osmani). Das Tor von Loic Limanaj in der 57. Minute bedeutete die 3:2-Führung für Dardania. Mit dem 4:2 für Dardania schoss wiederum Altin Osmani das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Dardania für Betim Bislimi (76.) und Getuar Islamaj (86.). Reinach blieb ohne Karte.

Dardania hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.7 Mal pro Partie.

Dardania machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um vier Plätze und liegt neu mit 18 Punkten auf Rang 2. Für Dardania ist es bereits der sechste Sieg der laufenden Saison. Das Team hat viermal zuhause und zweimal auswärts gewonnen.

Dardania spielt zum nächsten Mal auswärts gegen SV Muttenz (Platz 6). Diese Begegnung findet am Samstag (24. Oktober) statt (17.00 Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Nach der Niederlage büsst Reinach einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 17 Punkten auf Rang 3. Reinach hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Reinach verlor zudem erstmals zuhause.

Für Reinach geht es daheim gegen FC Aesch (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am Sonntag (25. Oktober) statt (14.00 Uhr, Fiechten, Reinach).

Telegramm: FC Dardania - FC Reinach 4:2 (1:2) - Rankhof, Basel – Tore: 9. Andreas Schöne 0:1. 12. Altin Osmani 1:1. 23. Giuseppe Conserva 1:2. 52. Altin Osmani 2:2. 57. Loic Limanaj 3:2. 63. Altin Osmani 4:2. – Dardania: Sadiku Skenderbe, Ziba Erjon, Limanaj Loic, Mulaj Edon, Mulaj Isa, Osmani Ardit, Beqiri Euron, Ademaj Egzon, Bislimi Betim, Jusaj Rrezak, Osmani Altin. – Reinach: Gerster Joel, Rau Stefan, Friedli Yannis, Durisch Luc, Fankhauser Tobias, Schöne Andreas, Conserva Giuseppe, Grolimund Edvin, Manieri Luca, Sarro Luca, Jahn Valentin. – Verwarnungen: 76. Betim Bislimi, 86. Getuar Islamaj.

Tabelle: 1. FC Concordia Basel 10 Spiele/30 Punkte (44:9). 2. FC Dardania 9/18 (24:21), 3. FC Reinach 10/17 (27:23), 4. FC Wallbach-Zeiningen 10/17 (24:26), 5. FC Birsfelden 10/17 (16:18), 6. SV Muttenz 10/16 (29:25), 7. FC Pratteln 10/13 (26:24), 8. FC Aesch 10/12 (19:23), 9. FC Möhlin-Riburg/ACLI 10/12 (24:29), 10. FC Gelterkinden 10/11 (14:18), 11. AS Timau Basel 9/10 (19:20), 12. FC Black Stars 10/10 (23:27), 13. BSC Old Boys 10/9 (17:25), 14. FC Laufen 10/6 (16:34).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.10.2020 00:48 Uhr.