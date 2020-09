2. LIGA: Aussenseiter Black Stars gewinnt gegen Dardania

Dardania erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Altin Osmani ging das Team in der 21. Minute in Führung. Black Stars glich in der 24. Minute durch Kevin Schreiber aus.

Danach drehte Black Stars auf. Das Team schoss ab der 26. Minute noch fünf weitere Tore, während Dardania kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 6:1.

Die Torschützen für Black Stars waren: Berkay Isiklar (2 Treffer), Luciano Covella (1 Treffer), Kevin Schreiber (1 Treffer), Gabriel Di Noto (1 Treffer) und Enis Fazlija (1 Treffer). Einziger Torschütze für Dardania war: Altin Osmani (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Dardania für Loic Limanaj (41.) und Erdin Shaqiri (68.). Die einzige gelbe Karte bei Black Stars erhielt: Sina Rezai (62.)

Zahlreiche Gegentore sind für Dardania ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 3.5 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 14).

Black Stars verbessert sich in der Tabelle von Rang 14 auf 12. Das Team hat drei Punkte. Black Stars hat bisher einmal gewonnen und dreimal verloren.

Black Stars trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Aesch (Platz 13). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 12. September statt (19.00 Uhr, Buschweilerhof, Basel).

Dardania rutscht in der Tabelle von Rang 5 auf 6. Das Team hat sechs Punkte. Dardania hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Dardania spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Gelterkinden (Platz 9). Das Spiel findet am 12. September statt (17.00 Uhr, Wolfstiege, Gelterkinden).

Telegramm: FC Dardania - FC Black Stars 1:6 (1:2) - Rankhof, Basel – Tore: 21. Altin Osmani 1:0. 24. Kevin Schreiber 1:1. 26. Gabriel Di Noto 1:2. 60. Luciano Covella 1:3. 64. Enis Fazlija 1:4. 73. Berkay Isiklar 1:5. 90. Berkay Isiklar 1:6. – Dardania: Hoti Berat, Shaqiri Erdin, Mulaj Edon, Limanaj Loic, Ziba Erjon, Krasniqi Bekim, Mulaj Isa, Bislimi Betim, Saljihu Bajram, Pepsi Florent, Osmani Altin. – Black Stars: Erovic Semir, Iberdemaj Kero Leart, Rezai Sina, Edwige Alexandre, Ercin Emre, Schreiber Kevin, Yapi Maurel Giovani, Fazlija Enis, Covella Luciano, Di Noto Gabriel, Salvatore Mattia. – Verwarnungen: 41. Loic Limanaj, 62. Sina Rezai, 68. Erdin Shaqiri.

Tabelle: 1. FC Concordia Basel 4 Spiele/12 Punkte (16:1). 2. FC Wallbach-Zeiningen 4/10 (12:9), 3. FC Möhlin-Riburg/ACLI 4/9 (11:6), 4. AS Timau Basel 4/7 (10:7), 5. FC Birsfelden 4/6 (7:9), 6. FC Dardania 4/6 (11:14), 7. FC Pratteln 3/4 (11:8), 8. SV Muttenz 4/4 (7:9), 9. FC Gelterkinden 4/4 (3:5), 10. FC Reinach 4/4 (8:12), 11. BSC Old Boys 3/3 (5:7), 12. FC Black Stars 4/3 (10:11), 13. FC Aesch 4/3 (4:12), 14. FC Laufen 4/2 (7:12).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.09.2020 19:08 Uhr.