2. LIGA: Aussenseiter Old Boys gewinnt gegen Möhlin-Riburg/ACLI – Abdou Ndiaye trifft zum Sieg

Old Boys geriet zunächst in Rückstand, als Enis Haxhijaha in der 21. Minute Möhlin-Riburg/ACLI 1:0 in Front brachte. Zwei Tore innerhalb von fünf Minuten brachten aber für Old Boys die Wende. Verantwortlich war Abdou Ndiaye, der in der 63. Minute zuerst den Ausgleich erzielte und dann in der 68. Minute auch gleich zum Sieg traf.

Im Spiel gab es total neun Karten. Old Boys kassierte fünf gelbe Karten. Bei Möhlin-Riburg/ACLI gab es vier gelbe Karten.

In der Abwehr gehört Old Boys zu den Besten: Total liess das Team 10 Tore in sechs Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.7 Toren pro Spiel (Rang 3).

Old Boys machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 7. Old Boys hat bisher dreimal gewonnen und dreimal verloren.

Old Boys spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Dardania (Platz 4). Diese Begegnung findet am 26. September statt (17.00 Uhr, Schützenmatte, Basel).

Nach der Niederlage büsst Möhlin-Riburg/ACLI vier Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit neun Punkten auf Rang 8. Möhlin-Riburg/ACLI hat bisher dreimal gewonnen und dreimal verloren.

Für Möhlin-Riburg/ACLI geht es auf fremdem Terrain gegen FC Pratteln (Platz 13) weiter. Diese Begegnung findet am 26. September statt (17.00 Uhr, In den Sandgruben, Pratteln).

Telegramm: FC Möhlin-Riburg/ACLI - BSC Old Boys 1:2 (1:0) - Sportzentrum Steinli, Möhlin – Tore: 21. Enis Haxhijaha 1:0. 63. Abdou Ndiaye 1:1. 68. Abdou Ndiaye 1:2. – Möhlin-Riburg/ACLI: Amsler Manuel, Frey Marc, Markovic Dajan, Bislimi Granit, Kaufmann Joshua, Krasniqi Gzim, Virvigli Lorenzo, Bogujevci Dardan, Haxhijaha Enis, Markovic Marko, Matic Adrian. – Old Boys: Winter Nico, Mamot Maximilian, Cucinelli Emanuel, Situm Dominik, Gashi Arilon, Baumann Marco, Setti Lies, Addich Ilyes, Mamot Paul, Blatter Jonas, Dizdarevic Amer. – Verwarnungen: 37. Adrian Matic, 37. Samir Natarajan, 45. Gzim Krasniqi, 62. Marko Markovic, 62. Marco Baumann, 66. Enis Haxhijaha, 66. Dominik Situm, 69. Amer Dizdarevic, 90. Txapua Hasler.

Tabelle: 1. FC Concordia Basel 5 Spiele/15 Punkte (25:2). 2. FC Wallbach-Zeiningen 6/13 (16:15), 3. FC Birsfelden 6/12 (13:10), 4. FC Dardania 6/12 (18:15), 5. SV Muttenz 6/10 (16:16), 6. FC Reinach 6/10 (15:15), 7. BSC Old Boys 6/9 (10:10), 8. FC Möhlin-Riburg/ACLI 6/9 (14:12), 9. AS Timau Basel 6/7 (13:12), 10. FC Gelterkinden 6/5 (4:8), 11. FC Aesch 6/5 (6:14), 12. FC Black Stars 5/4 (12:13), 13. FC Pratteln 6/4 (18:22), 14. FC Laufen 6/2 (10:26).

