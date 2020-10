2. LIGA: Concordia Basel setzt Siegesserie auch gegen Pratteln fort – Manuel Alessio mit Siegtor

Die Entscheidung fiel in der ersten Halbzeit. Das 1:0 erzielte Manuel Alessio in der 19. Minute. Das Tor fiel per Penalty.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Pratteln sah Elias Kägi (80.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Idriz Basic (18.), Elias Kägi (38.) und Davide Restieri (94.). Bei Concordia Basel gab es vier gelbe Karten.

In der Gruppe ist Concordia Basel in der Defensive wie auch in der Offensive Spitze. Das Team schiesst am meisten Tore und kassiert die wenigsten. Durchschnittlich trifft die Offensive 4.4 Mal pro Partie.

Mit dem Sieg hält Concordia Basel seine Position an der Tabellenspitze. Nach zehn Spielen hat das Team 30 Punkte. Concordia Basel hat bisher immer gewonnen, nämlich zehnmal.

Concordia Basel spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: AS Timau Basel (Rang 10). Diese Begegnung findet am 24. Oktober statt (17.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Für Pratteln hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 7. Nach drei Siegen in Serie verliert Pratteln erstmals wieder.

Für Pratteln geht es zuhause gegen FC Black Stars (Platz 11) weiter. Das Spiel findet am 24. Oktober statt (17.00 Uhr, In den Sandgruben, Pratteln).

Telegramm: FC Concordia Basel - FC Pratteln 1:0 (1:0) - Sportanlagen St. Jakob, Basel – Tor: 19. Manuel Alessio (Penalty) 1:0. – Concordia BS: Schüpbach Corsin, Mandal Marco, Enderlin Nicolas, Faria Carvalho Jorge Diogo, Muelle Sanmartin Fernando, Validzic Mihael, Kalayci Seyfettin, Jenni Manuel, Akong Mbida Arthur Gaston, Alessio Manuel, Kang Landry Meh. – Pratteln: Fahdy Salem, Jevremovic Boban, Kuci Zenun, Risch Robin Manuel, Minni Michele, Juliao Pereira Hugo, Basic Idriz, Uzakgider Kerem, Kägi Elias, Restieri Davide, Pichardo Santos Jose Argenis. – Verwarnungen: 18. Idriz Basic, 25. Akong Mbida Arthur Gaston, 38. Elias Kägi, 58. Mihael Validzic, 72. Berat Karaca, 85. Faria Carvalho Jorge Diogo, 94. Davide Restieri – Ausschluss: 80. Elias Kägi.

Tabelle: 1. FC Concordia Basel 10 Spiele/30 Punkte (44:9). 2. FC Reinach 9/17 (25:19), 3. FC Birsfelden 10/17 (16:18), 4. FC Wallbach-Zeiningen 10/17 (24:26), 5. SV Muttenz 9/16 (27:18), 6. FC Dardania 8/15 (20:19), 7. FC Pratteln 10/13 (26:24), 8. FC Aesch 10/12 (19:23), 9. FC Gelterkinden 10/11 (14:18), 10. AS Timau Basel 9/10 (19:20), 11. FC Black Stars 10/10 (23:27), 12. FC Möhlin-Riburg/ACLI 9/9 (17:27), 13. BSC Old Boys 10/9 (17:25), 14. FC Laufen 10/6 (16:34).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.10.2020 20:22 Uhr.