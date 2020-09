2. LIGA: Dardania mit Auswärtssieg bei Old Boys

Den Auftakt machte Euron Beqiri, der in der 20. Minute für Dardania zum 1:0 traf. In der 23. Minute traf Abdou Ndiaye für Old Boys zum 1:1-Ausgleich. Bajram Saljihu erzielte in der 25. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Dardania.

In der 41. Minute baute Altin Osmani den Vorsprung für Dardania auf zwei Tore aus (3:1). Old Boys kam in der 80. Minute auf ein Tor heran, als Tizian Todaro per Elfmeter zum 2:3 traf.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Dardania sah Rrezak Jusaj (87.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Dardania weitere vier gelbe Karten. Die einzige gelbe Karte bei Old Boys erhielt: Francesco Savoca (82.)

Dass Dardania viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen sieben Spielen hat Dardania durchschnittlich 2.9 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 9 mit durchschnittlich 2.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Dardania rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 15 Punkten auf Rang 3. Für Dardania ist es der zweite Sieg in Serie.

Dardania spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Pratteln (Rang 11). Die Partie findet am 3. Oktober statt (17.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Für Old Boys hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 7. Für Old Boys war es bereits die vierte Niederlage in Serie. Zweimal verlor Old Boys zuhause und zweimal auswärts.

Old Boys spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Aesch (Platz 12). Die Partie findet am 3. Oktober statt (17.00 Uhr, Löhrenacker, Aesch).

Telegramm: BSC Old Boys - FC Dardania 2:3 (1:3) - Schützenmatte, Basel – Tore: 20. Euron Beqiri 0:1. 23. Abdou Ndiaye 1:1. 25. Bajram Saljihu 1:2. 41. Altin Osmani 1:3. 80. Tizian Todaro (Penalty) 2:3. – Old Boys: Hasler Txapua, Mamot Maximilian, Cucinelli Emanuel, Situm Dominik, Gashi Arilon, Baumann Marco, Addich Ilyes, Todaro Tizian, Mamot Paul, Waldmeier Evan, Ndiaye Abdou. – Dardania: Sadiku Skenderbe, Ziba Erjon, Limanaj Loic, Mulaj Edon, Islamaj Getuar, Mulaj Isa, Beqiri Euron, Saljihu Bajram, Bislimi Betim, Ademaj Egzon, Osmani Altin. – Verwarnungen: 64. Bajram Saljihu, 72. Ardit Osmani, 82. Francesco Savoca, 87. Rrezak Jusaj, 92. Euron Beqiri – Ausschluss: 87. Rrezak Jusaj.

Tabelle: 1. FC Concordia Basel 7 Spiele/21 Punkte (34:6). 2. FC Birsfelden 7/15 (14:10), 3. FC Dardania 7/15 (20:17), 4. FC Wallbach-Zeiningen 7/14 (17:15), 5. SV Muttenz 6/10 (16:15), 6. FC Reinach 6/10 (15:15), 7. BSC Old Boys 7/9 (12:13), 8. FC Möhlin-Riburg/ACLI 7/9 (15:15), 9. AS Timau Basel 7/7 (12:13), 10. FC Black Stars 7/7 (18:20), 11. FC Pratteln 7/7 (21:23), 12. FC Aesch 7/6 (7:15), 13. FC Gelterkinden 7/5 (6:13), 14. FC Laufen 7/2 (13:30).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.09.2020 23:29 Uhr.