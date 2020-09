2. LIGA: Deutlicher 4:0-Sieg für Dardania gegen Wallbach

In der 18. Minute war es an Euron Beqiri, Dardania 1:0 in Führung zu bringen. In der 28. Minute schoss Betim Bislimi Dardania mittels Elfmeter zur 2:0-Führung. Edon Mulaj baute in der 58. Minute die Führung für Dardania weiter aus (3:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Altin Osmani in der 87. Minute, als er für Dardania zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Dardania für Ismail Korkmaz (71.) und Bajram Saljihu (76.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Wallbach, Sylvain Steck (27.) kassierte sie.

Dardania hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 3 Mal pro Partie.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Dardania. Zwölf Punkte bedeuten Rang 4. Für Dardania ist es der zweite Sieg in Serie.

Dardania spielt zum nächsten Mal auswärts gegen BSC Old Boys (Platz 7). Die Partie findet am 26. September statt (17.00 Uhr, Schützenmatte, Basel).

Für Wallbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 2. Wallbach hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Wallbach daheim mit FC Aesch (Platz 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 26. September (17.30 Uhr, Buhnacker, Wallbach).

Telegramm: FC Dardania - FC Wallbach-Zeiningen 4:0 (2:0) - Rankhof, Basel – Tore: 18. Euron Beqiri 1:0. 28. Betim Bislimi (Penalty) 2:0.58. Edon Mulaj 3:0. 87. Altin Osmani 4:0. – Dardania: Sadiku Skenderbe, Ziba Erjon, Limanaj Loic, Mulaj Edon, Islamaj Getuar, Mulaj Isa, Beqiri Euron, Saljihu Bajram, Bislimi Betim, Ademaj Egzon, Osmani Altin. – Wallbach: Autino Nico, Jegge Simon, Stocker Pascal, Steck Sylvain, Guarda Florian, von Philipsborn Nicolas, Thommen Tobias, Schärer Manuel, Guarda Dario, Guarda Benjamin, Guarda Manuel. – Verwarnungen: 27. Sylvain Steck, 71. Ismail Korkmaz, 76. Bajram Saljihu.

Tabelle: 1. FC Concordia Basel 5 Spiele/15 Punkte (25:2). 2. FC Wallbach-Zeiningen 6/13 (16:15), 3. FC Birsfelden 6/12 (13:10), 4. FC Dardania 6/12 (18:15), 5. SV Muttenz 6/10 (16:16), 6. FC Reinach 6/10 (15:15), 7. BSC Old Boys 6/9 (10:10), 8. FC Möhlin-Riburg/ACLI 6/9 (14:12), 9. AS Timau Basel 6/7 (13:12), 10. FC Gelterkinden 6/5 (4:8), 11. FC Aesch 6/5 (6:14), 12. FC Black Stars 5/4 (12:13), 13. FC Pratteln 6/4 (18:22), 14. FC Laufen 6/2 (10:26).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.09.2020 23:21 Uhr.