2. LIGA: Deutlicher Erfolg für Black Stars gegen Old Boys

Kevin Schreiber eröffnete in der 7. Minute das Skore, als er für Black Stars das 1:0 markierte. Mit einem weiteren Tor sorgte Kevin Schreiber in der 29. Minute für das 2:0 für Black Stars. Black Stars erhöhte in der 33. Minute seine Führung durch Sidar Manis weiter auf 3:0.

Batuhan Sevinc (81. Minute) liess Old Boys auf 1:3 herankommen. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Di Noto Gabriel in der 85. Minute, als er für Black Stars zum 4:1 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Mattia Salvatore von Black Stars erhielt in der 58. Minute die gelbe Karte.

Dank dem Sieg liegt Black Stars neu über dem Strich. Das Team liegt mit zehn Punkten auf Rang 11. Es macht damit einen Sprung um zwei Plätze. Neu am Tabellenende liegt FC Laufen. Black Stars hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Black Stars geht es auswärts gegen FC Pratteln (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 24. Oktober (17.00 Uhr, In den Sandgruben, Pratteln).

Old Boys liegt nach der Niederlage auf einem Abstiegsplatz. Mit neun Punkten liegt das Team auf Rang 13. Das Team verliert damit einen Platz. Old Boys hat bisher dreimal gewonnen und siebenmal verloren.

Old Boys spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Gelterkinden (Platz 9). Die Partie findet am 24. Oktober statt (17.00 Uhr, Schützenmatte, Basel).

Telegramm: FC Black Stars - BSC Old Boys 4:1 (3:0) - Buschweilerhof, Basel – Tore: 7. Kevin Schreiber 1:0. 29. Kevin Schreiber 2:0. 33. Sidar Manis 3:0. 81. Batuhan Sevinc 3:1. 85. Di Noto Gabriel 4:1. – Black Stars: Erovic Semir, Xheladini Lorik, Ercin Emre, Rezai Sina, Weber Léonard, Salvatore Mattia, Schreiber Kevin, Yapi Maurel Giovani, Farhat Mohamed, Di Noto Gabriel, Manis Sidar. – Old Boys: Berisha Betim, Mamot Maximilian, Costa Lois Kevin, Cucinelli Emanuel, Situm Dominik, Setti Lies, Baumann Marco, Findik Ugur, Mamot Paul, Perez Castillo Keven, Dizdarevic Amer. – Verwarnungen: 58. Mattia Salvatore.

Tabelle: 1. FC Concordia Basel 10 Spiele/30 Punkte (44:9). 2. FC Reinach 9/17 (25:19), 3. FC Birsfelden 10/17 (16:18), 4. FC Wallbach-Zeiningen 10/17 (24:26), 5. SV Muttenz 9/16 (27:18), 6. FC Dardania 8/15 (20:19), 7. FC Pratteln 10/13 (26:24), 8. FC Aesch 10/12 (19:23), 9. FC Gelterkinden 10/11 (14:18), 10. AS Timau Basel 9/10 (19:20), 11. FC Black Stars 10/10 (23:27), 12. FC Möhlin-Riburg/ACLI 9/9 (17:27), 13. BSC Old Boys 10/9 (17:25), 14. FC Laufen 10/6 (16:34).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.10.2020 20:22 Uhr.