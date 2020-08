2. LIGA: Erfolg für Pratteln gegen Timau Basel

In der 42. Minute erhöhte Timau Basel seine Führung auf 3:1. Doch ab der 48. Minute setzte Pratteln zur Wende an, als Michele Minni zum 2:3 traf. Das Team verwandelte den Rückstand in einen Sieg dank Toren von Michele Minni (48.), Elias Kägi (74., 78.) und Efraim Benoit Ferreira (80., 83.).

Bei Pratteln sah Riccardo Costanzo (28.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Yves Kellerhals (30.), Zenun Kuci (44.) und Davide Restieri (55.). Die einzige gelbe Karte bei Timau Basel erhielt: Mirza Comic (87.)

Pratteln steht mit vier Punkten auf Rang 5. Für Pratteln geht es auswärts gegen FC Reinach weiter. Die Partie findet am 6. September statt (14.00 Uhr, Fiechten, Reinach).

Timau Basel steht mit drei Punkten auf Rang 9. Auf Timau Basel wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das Team FC Laufen. Das Spiel findet am 5. September statt (17.00 Uhr, Im Nau, Laufen).

Telegramm: FC Pratteln - AS Timau Basel 5:4 (1:3) - In den Sandgruben, Pratteln – Tore: 9. Gabriele Stefanelli 1:0. 21. Eigentor (Riccardo Costanzo) 1:1.29. Omar Mulabdic 1:2. 42. Daniel Atanasovski 1:3. 48. Michele Minni 2:3. 74. Elias Kägi 3:3. 78. Elias Kägi 4:3. 80. Efraim Benoit Ferreira 4:4. 83. Efraim Benoit Ferreira 4:5. – Pratteln: Fahdy Salem, Jevremovic Boban, Costanzo Riccardo, Kuci Zenun, Bohren Maurice, Kägi Elias, Ribeiro Soares Ricardo Luis, Ilic Uros, Minni Michele, Singhateh Lamin, Stefanelli Gabriele. – Timau Basel: Brito Neto Andre Joaquim, Atanasovski Daniel, Mulabdic Omar, Boumelaha Loan, Seminara Domenico, Vasic Ivan, Setti Ahmed, Langone Armando, Rodrigues Pimenta Andre, Saracino Matteo, Aluisi Marco. – Verwarnungen: 30. Yves Kellerhals, 44. Zenun Kuci, 55. Davide Restieri, 87. Mirza Comic – Ausschluss: 28. Riccardo Costanzo.

Alle Spiele der Runde: FC Concordia Basel - FC Dardania 3:0, FC Gelterkinden - FC Birsfelden 0:2, FC Pratteln - AS Timau Basel 5:4, FC Black Stars - FC Möhlin-Riburg/ACLI 1:2, FC Wallbach-Zeiningen - SV Muttenz 4:3

Tabelle: 1. FC Concordia Basel 3 Spiele/9 Punkte (12:1). 2. FC Wallbach-Zeiningen 3/7 (10:8), 3. FC Dardania 3/6 (10:8), 4. FC Birsfelden 3/6 (6:7), 5. FC Pratteln 2/4 (7:6), 6. SV Muttenz 3/4 (6:6), 7. FC Gelterkinden 3/4 (1:2), 8. FC Möhlin-Riburg/ACLI 2/3 (5:3), 9. AS Timau Basel 3/3 (8:7), 10. FC Laufen 2/1 (5:9), 11. FC Reinach 2/1 (4:5), 12. BSC Old Boys 1/0 (0:3), 13. FC Aesch 2/0 (2:7), 14. FC Black Stars 2/0 (3:7).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.