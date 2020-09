2. LIGA: Kein Sieger bei Black Stars und Aesch

Das erste Tor der Partie fiel für Black Stars: Berkay Isiklar brachte seine Mannschaft in der 17. Minute 1:0 in Führung. Luciano Covella sorgte in der 45. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Black Stars. Ein Doppelschlag brachte Aesch doch noch einen Punkt: Zunächst war Armin Talic in der 46. Minute erfolgreich, dann traf Jeton Abazi 7 Minuten später zum 2:2.

Gelbe Karten gab es bei Aesch für Fabio Limardi (25.), Bojan Lukic (65.) und Alessandro De Colle (83.). Die einzige gelbe Karte bei Black Stars erhielt: Berkay Isiklar (80.)

Black Stars rückt mit dem Unentschieden in der Tabelle nach vorne:

Vier Punkte bedeuten Rang 10.

Das ist ein Sprung um zwei Plätze.

Black Stars hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Black Stars tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Concordia Basel an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 20. September statt (15.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Für Aesch hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 13. Aesch hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Aesch spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Gelterkinden (Platz 11). Das Spiel findet am 19. September statt (17.00 Uhr, Löhrenacker, Aesch).

Telegramm: FC Black Stars - FC Aesch 2:2 (2:0) - Buschweilerhof, Basel – Tore: 17. Berkay Isiklar 1:0. 45. Luciano Covella 2:0. 46. Armin Talic 2:1. 53. Jeton Abazi 2:2. – Black Stars: Heric Kenan, Erovic Semir, Iberdemaj Kero Leart, Rezai Sina, Edwige Alexandre, Ercin Emre, Schreiber Kevin, Farhat Mohamed, Covella Luciano, Isiklar Berkay, Salvatore Mattia. – Aesch: Lazic Srdan, Durante Fabiano Cosimo, Pavkovic Aleksandar, Lukic Bojan, Rexhaj Fatlind, Abazi Jeton, Tasholli Arianit, De Colle Alessandro, Ferrari Danilo, Thüring Nico, Talic Armin. – Verwarnungen: 25. Fabio Limardi, 65. Bojan Lukic, 80. Berkay Isiklar, 83. Alessandro De Colle.

Tabelle: 1. FC Wallbach-Zeiningen 5 Spiele/13 Punkte (16:11). 2. FC Concordia Basel 4/12 (16:1), 3. FC Dardania 5/9 (14:15), 4. FC Möhlin-Riburg/ACLI 5/9 (13:10), 5. AS Timau Basel 5/7 (11:9), 6. SV Muttenz 5/7 (13:14), 7. FC Reinach 5/7 (10:13), 8. BSC Old Boys 4/6 (8:8), 9. FC Birsfelden 4/6 (7:9), 10. FC Black Stars 5/4 (12:13), 11. FC Gelterkinden 5/4 (4:8), 12. FC Pratteln 5/4 (17:17), 13. FC Aesch 5/4 (6:14), 14. FC Laufen 4/2 (7:12).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.09.2020 19:10 Uhr.