2. LIGA: Keine Tore zwischen Old Boys und Gelterkinden

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Old Boys erhielten Tizian Todaro (70.) und Marco Baumann (92.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Gelterkinden, nämlich für Lukas Burkhardt (67.).

Old Boys bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit zehn Punkten liegt das Team auf Rang 13. Old Boys hat bisher dreimal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Mit dem fünftplatzierten FC Wallbach-Zeiningen kriegt es Old Boys im nächsten Spiel auswärts mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 31. Oktober statt (18.30 Uhr, Buhnacker, Wallbach).

Für Gelterkinden hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 10. Gelterkinden hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Gelterkinden geht es in einem Heimspiel gegen FC Pratteln (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 31. Oktober statt (17.00 Uhr, Wolfstiege, Gelterkinden).

Telegramm: BSC Old Boys - FC Gelterkinden 0:0 (0:0) - Schützenmatte, Basel – keine Tore – Old Boys: Winter Nico, Mamot Maximilian, Cucinelli Emanuel, Situm Dominik, Bonetti Harry, Setti Lies, Todaro Tizian, Natarajan Samir, Mamot Paul, Blatter Jonas, Simonetta Alessio. – Gelterkinden: Saladin Roger, Martin Peppino, Borer Tobias, Di Biase Timo, Pierer Benjamin, Schaub Timon, Belser Marco, Spinella Fabio, Dudler Oliver, Fleury Cédric, Shabani Ramadan. – Verwarnungen: 67. Lukas Burkhardt, 70. Tizian Todaro, 92. Marco Baumann.

Tabelle: 1. FC Concordia Basel 11 Spiele/33 Punkte (49:9). 2. SV Muttenz 11/19 (32:26), 3. FC Dardania 10/18 (25:24), 4. FC Reinach 10/17 (27:23), 5. FC Wallbach-Zeiningen 10/17 (24:26), 6. FC Birsfelden 10/17 (16:18), 7. FC Pratteln 11/16 (27:24), 8. FC Aesch 10/12 (19:23), 9. FC Möhlin-Riburg/ACLI 10/12 (24:29), 10. FC Gelterkinden 11/12 (14:18), 11. AS Timau Basel 10/10 (19:25), 12. FC Black Stars 11/10 (23:28), 13. BSC Old Boys 11/10 (17:25), 14. FC Laufen 10/6 (16:34).

