2. LIGA: Laufen und Timau Basel spielen Remis

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Laufen die Führung. Torschütze in der 15. Minute war Efraim Benoit Ferreira. Den Ausgleich erzielte Florian Büttler in der 62. Minute.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Laufen sah Simon Schnell (80.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Laufen weitere vier gelbe Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Timau Basel, Andre Rodrigues Pimenta (40.) kassierte sie.

In der Tabelle verbessert sich Laufen von Rang 12 auf 11. Das Team hat zwei Punkte. Laufen hat bisher noch nie gewonnen. Zweimal spielte das Team unentschieden. Zwei Spiele gingen verloren.

Laufen tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Concordia Basel an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 13. September statt (15.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

In der Tabelle liegt Timau Basel weiterhin auf Rang 3. Das Team hat sieben Punkte. Timau Basel hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Timau Basel zuhause mit FC Reinach (Platz 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 12. September (17.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: FC Laufen - AS Timau Basel 1:1 (0:1) - Im Nau, Laufen – Tore: 15. Efraim Benoit Ferreira 0:1. 62. Florian Büttler 1:1. – Laufen: Iten Sascha, Büttler Florian, Tschan Silvan, Schnell Simon, Veseli Gentonis, Kölliker Lars, Krasniqi Fabian, Doppler Michel, Schneider Michael, Tschabold Dominique, Ganster Jan. – Timau Basel: Brito Neto Andre Joaquim, Mulabdic Omar, Atanasovski Daniel, Seminara Domenico, Benoit Ferreira Efraim, Sellaro Loris, Rodrigues Pimenta Andre, Saracino Matteo, Setti Ahmed, Sellaro Danilo, Aluisi Marco. – Verwarnungen: 40. Andre Rodrigues Pimenta, 43. Simon Schnell, 67. Sascha Iten, 85. Lars Kölliker, 89. Michael Henz – Ausschluss: 80. Simon Schnell.

Tabelle: 1. FC Concordia Basel 4 Spiele/12 Punkte (16:1). 2. FC Wallbach-Zeiningen 4/10 (12:9), 3. AS Timau Basel 4/7 (10:7), 4. FC Möhlin-Riburg/ACLI 3/6 (8:4), 5. FC Dardania 3/6 (10:8), 6. FC Birsfelden 4/6 (7:9), 7. SV Muttenz 3/4 (6:6), 8. FC Gelterkinden 3/4 (1:2), 9. FC Reinach 3/4 (7:7), 10. FC Aesch 4/3 (4:12), 11. FC Laufen 4/2 (7:12), 12. FC Pratteln 2/1 (6:7), 13. BSC Old Boys 2/0 (2:6), 14. FC Black Stars 3/0 (4:10).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.09.2020 20:16 Uhr.