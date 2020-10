2. LIGA: Muttenz lässt sich von Laufen kein Bein stellen

Das Tor von Patrick Moren in der 18. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Muttenz. In der 59. Minute schoss Arlind Alioski Muttenz mittels Elfmeter zur 2:0-Führung. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Patrick Moren in der 92. Minute, als er für Muttenz zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Fünf gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Laufen. Bei Muttenz erhielten Nicolas Bai (35.) und Nicola Zogg (50.) eine gelbe Karte.

Die Abwehr von Laufen kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 4.3 Tore pro Partie (Rang 14).

Muttenz bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit zehn Punkten auf Rang 6. Muttenz hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Muttenz tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Birsfelden an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 10. Oktober (17.00 Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Laufen verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Laufen hat bisher noch nie gewonnen. Zweimal spielte das Team unentschieden. Sechs Spiele gingen verloren.

Laufen trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Gelterkinden (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 10. Oktober statt (17.00 Uhr, Wolfstiege, Gelterkinden).

Telegramm: FC Laufen - SV Muttenz 0:3 (0:1) - Im Nau, Laufen – Tore: 18. Patrick Moren 0:1. 59. Arlind Alioski (Penalty) 0:2.92. Patrick Moren 0:3. – Laufen: Iten Sascha, Büttler Florian, Schnell Mirco, Tschan Silvan, Baleno Martin, Eichenberger Gilles, Kofmehl Marco, Stöckli Jannik, Doppler Michel, Bufaj Enis, Birk Marc. – Muttenz: Foti Kamdem Alex Joel, Gashi Diedon, Zogg Nicola, Alioski Arlind, Bai Nicolas, Vögtlin Nicolas, Moren Patrick, Geiger Alain, Kamber Maurice, Uhler Raphael, Salihu Valdrin. – Verwarnungen: 35. Enis Bufaj, 35. Nicolas Bai, 50. Nicola Zogg, 75. Jan Ganster, 82. Andreas Jeker, 92. Michael Schneider, 94. Jonas Käser.

Tabelle: 1. FC Concordia Basel 7 Spiele/21 Punkte (34:6). 2. FC Birsfelden 8/16 (15:11), 3. FC Dardania 8/15 (20:19), 4. FC Wallbach-Zeiningen 7/14 (17:15), 5. FC Reinach 8/14 (18:17), 6. SV Muttenz 7/10 (17:17), 7. AS Timau Basel 8/10 (17:13), 8. FC Pratteln 8/10 (23:23), 9. BSC Old Boys 8/9 (15:18), 10. FC Möhlin-Riburg/ACLI 8/9 (15:20), 11. FC Aesch 8/9 (12:18), 12. FC Gelterkinden 8/8 (8:14), 13. FC Black Stars 8/7 (19:22), 14. FC Laufen 7/2 (13:30).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.10.2020 11:47 Uhr.